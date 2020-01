Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden: Westoverledingen - Schwerer Verkehrsunfall

Westoverledingen - In der Nacht zum heutigen Freitag kam es gegen 03:20 Uhr auf der Leerer Straße (B70) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Westoverledingen lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der junge Mann die B70 mit seinem Pkw VW aus Fahrtrichtung Leer kommend in Richtung Papenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve, im Kreuzungsbereich zur B438, kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall erlitt der 18-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der erheblich beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde die Unfallstelle geräumt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

