Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Heilbronn / Neckarsulm: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Freitagmittag kollidierte ein Lkw mit einem Bus auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn. Gegen 13 Uhr befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die Autobahn in Richtung Mannheim. Hierbei übersah er vermutlich, dass der vorausfahrende Kleinbus verkehrsbedingt abbremsen musste, woraufhin er mit seinem Gefährt auf den Bus auffuhr. Durch die Kollision wurde der 45-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Kleinbusses wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrbahn und der Sandstreifen blockiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell