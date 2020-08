Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Radfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag verunfallte eine 50-jährige Radfahrerin in Niederstetten. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Lkw die Austraße. An der Abzweigung zur Oberstetter Straße bog er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab und übersah vermutlich die vorfahrtsberechtigte 50-jährige Radlerin. Der Lkw und das Fahrrad kollidierten, woraufhin die Frau zu Fall kam. Durch den Sturz wurde die 50-Jährige schwer verletzt und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.

A81 / Großrinderfeld: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin touchierte am Donnerstagmorgen die Mittelschutzplanke auf der Autobahn 81. Gegen 07.50 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem Dacia zwischen den Landesgrenzen nach Bayern und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim unterwegs. Hier geriet die 24-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und schrammte die mittlere Leitplanke auf einer Länge von circa 12 Metern. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindesten 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell