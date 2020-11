Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Mehrere Autos schwer beschädigt

HerfordHerford (ots)

(jd) Ein 32-jähriger Herforder stellte Sonntag (1.11.) gegen 1.35 Uhr fest, dass sein Audi erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweist. Der Mann hatte seinen Pkw am Vorabend gegen 19.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Halberstädter Straße abgestellt. Als er nachts zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass sich Kratzspuren und Beulen an beiden Kotflügeln und Türen befinden. Der rechte Außenspiegel war von dem oder den unbekannten Tätern augenscheinlich abgeschlagen worden. Die Tankklappe stand offen und wies ebenfalls Beschädigungen auf. Der Herforder verständigte umgehend die Polizei. Die sodann eingetroffenen Beamten stellten im Rahmen einer Nachschau im Nahbereich fest, dass im weiteren Verlauf der Straße sechs weitere Pkw (Audi, Nissan, Mercedes, VW und Skoda) ähnliche Beschädigungen aufweisen. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder am Wochenende im Bereich rund um die Halberstädter Straße etwas Auffälliges festgestellt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

