Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfall gesucht

BrilonBrilon (ots)

Am Montagabend stieß ein Auto auf der Straße "Am Kalvarienberg" rückwärts gegen eine Mauer. Bei der Unfallaufnahme gab der Autobesitzer an, dass ein fremder Mann das Auto zuvor entwendet hatte. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto gegen 20.30 Uhr rückwärts aus einer gegenüberliegenden Einfahrt, über die Straße und den Gehweg gegen die Mauer gefahren. Die Mauer, ein auf der Mauerkrone stehender Zaun und der Pkw wurden hierbei beschädigt. Gegenüber den Beamten gab der Autobesitzer an, dass er kurz vor dem Unfall sein Auto in der Einfahrt mit laufenden Motor und unverschlossen abgestellt hatte. Aus der Wohnung hörte er einen Knall. Als er nachschaute, sah er einen unbekannten Mann vom Unfallort flüchten. Der Unbekannte hatte möglicherweise das Auto entwendet und den Unfall verursacht. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke und weiße Schuhe. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell