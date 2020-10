Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

MarsbergMarsberg (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einem angetrunkenen Autofahrer musste die Polizei am Mittwochabend aufnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 716 von Bredelar in Richtung Padberg. In einer Rechtskurve geriet der Marsberger in den Gegenverkehr und streifte ein Auto aus dem Gegenverkehr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell