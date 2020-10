Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen in Schule

ArnsbergArnsberg (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei zur ehemaligen St. Petri-Schule am Petriweg gerufen. Unbekannte Täter waren durch ein Toilettenfenster in das Gebäude eingebrochen. Die Vandalen urinierten im ehemaligen Mensatrakt und zündeten in einem Lehrerraum ein Plakat auf dem Fußboden an. Hierdurch wurde eine Wand beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 13. und 27. Oktober. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

