Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Glassplitter verletzten Autofahrer

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger auf der Kreisstraße 45 am Mittwoch erlitten. Der Heeker war gegen 23.00 Uhr mit seinem Auto aus Ahaus kommend in Richtung Heek unterwegs. Auf der Brücke über die Bundesautobahn 31 stieß der Spiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs gegen seinen Außenspiegel. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Seitenscheibe und Glasteile verletzten den Heeker. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ahaus fort. Auf 2.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell