Polizei Düren

POL-DN: Drei Brände an Weihnachten

Kreuzau/Hürtgenwald (ots)

An den Weihnachtstagen rückte die Feuerwehr zu drei Bränden aus.

Bereits am frühen Morgen des 24.12.2019 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Heidehof" in Kreuzau-Untermaubach. Gegen 07:00 Uhr bemerkte ein Bewohner der Erdgeschosswohnung eine Rauchentwicklung. Er brachte seine Familienmitglieder ins Freie und alarmierte die Feuerwehr. Diese brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Familienvater hatte Rauchgase eingeatmet. Er wurde, gemeinsam mit seiner Familie, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 10000 Euro. Brandursächlich ist nach ersten Ermittlungen eine brennende Kerze gewesen.

Um kurz nach 16:00 Uhr des gleichen Tage rückte die Feuerwehr zum Brand einer Schutzhütte in einem Waldgebiet zwischen Gey und Großhau aus. Das leerstehende Gebäude brannte komplett nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am zweiten Weihnachtstag ging kurz nach 22:00 Uhr die Meldung über einen Brand in der Hügelstraße in Hürtgenwald-Brandenberg ein. Dort war eine, im rückwärtigen Garten stehende, Mülltonne in Brand geraten. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner das Feuer löschen. Ein in der Nähe stehender Zaun wurde ebenfalls leicht beschädigt. Heiße Asche kommt hier als Brandursache in Frage.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell