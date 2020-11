Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seniorin Opfer eines Diebstahls- Täter heben hohen Geldbetrag ab

HerfordHerford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (31.10.) kam es an der Mindener Straße in einem Einkaufsmarkt zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche heraus. Gegen 14.15 Uhr befand sich die 89-jährige Geschädigte im Einkaufsmarkt. In ihrer Handtasche befanden sich neben persönlicher Gegenstände noch ihre Geldbörse und auch eine Brieftasche. Als sie ihre Einkaufsware an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Seniorin dann, dass Unbekannte ihre Handtasche öffneten und daraus die Geldbörse und auch die Brieftasche entwendeten. In der Geldbörse befanden sich mehrere persönliche Papiere und auch Debitkarten. Eine Überprüfung der Kontodaten beim zuständigen Bankinstitut ergab, dass die unbekannten Täter direkt nach dem Diebstahl zweimal einen vierstellligen Geldbetrag vom Konto der Seniorin abhoben. Eine Auswertung von möglichen Videoaufzeichnungen im Bankinstitut dauert noch an. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl im Einkaufsmarkt machen können, oder denen verdächtige Personen am Samstagnachmittag im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

