Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Fahrverbot führt zu Waffenfund im Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend (06.10.2020) haben Beamte der Bundespolizei einen 27-jährigen Mann am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung seiner Personalien ergab die Anordnung zur Einziehung der Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage gab der 27-jährige Deutsche jedoch an, seinen Führerschein nicht mit bei sich zu haben. Das zunehmend nervöse Verhalten des Mannes machte die Beamten allerdings stutzig. Der Eindruck verstärkte sich, als dieser versuchte, seine Umhängetasche unauffällig hinter sich zu verstecken. Die Durchsuchung ergab schnell den Grund für das nervöse Verhalten des Mannes. In der Tasche stellten die Beamten eine mit Pfeffermunition geladene Schreckschusswaffe fest. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde auch der Rucksack des 27-Jährigen durchsucht, in welchem er zusätzlich den Waffenkoffer und weitere Munition transportierte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Schreckschusswaffe wurde, wie auch die Munition, sichergestellt.

