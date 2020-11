Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet- Unfallbeteiligte verletzt

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(sls) Am frühen Montagmorgen (2.11.) kam es auf der Herforder Straße im Bereich der Einmündung Löhner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine der Beteiligten verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war die an der Unfallstelle verkehrsregelnde Ampelanlage außer Betrieb und zeigte für die Löhner Straße untergeordnetes gelbes Blinklicht. Gegen 08.10 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem roten Skoda die Herforder Straße (B61) aus Richtung Kirchlengern kommend in Richtung Herford. Kurz bevor die 38-Jährige aus Bünde mit ihrem Fahrzeug den Einmündungsbereich in Richtung Herford passieren wollte, beabsichtigte eine 31-Jährige aus Hiddenhausen mit ihrem schwarzen Volvo von der Löhner Straße nach links in Richtung Kirchlengern abzubiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende Bünderin. Diese versuchte noch stark abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Volvo nicht mehr vermeiden. Sie wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

