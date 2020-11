Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Stunt-Scooter- Radfahrer stürzt zu Boden

LöhneLöhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Dienstagabend (3.11.) zu einem Unfall auf dem Haupensiek in Höhe des dortigen Gemeindezentrums am Großensieker Weg. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger aus Löhne mit seinem Citybike den Haupensiek aus Richtung Bültestraße kommend in Richtung Großensieker Weg. Zum selben als Zeitpunkt befanden sich zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren ebenfalls mit einem Hund als Fußgänger auf dem Haupensiek. Eines der beiden Mädchen führte einen sogenannten Stunt-Scooter mit sich. Die beiden Mädchen verließen mit dem Hund den Straßenbereich und ließen den mitgeführten Scooter mittig auf der Fahrbahn des Haupensiekes liegen. Der Radfahrer konnte den liegenden Scooter nicht rechtzeitig erkennen und stieß mit seinem Vorderrad gegen diesen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er musste zur weiteren ärztlichen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell