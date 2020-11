Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin - Herforderin leicht verletzt

HerfordHerford (ots)

(jd) Eine 27-jährige Herforderin fuhr gestern (4.11.), gegen 13.45 Uhr, mit ihrem VW auf der Tribenstraße in Fahrtrichtung Wiesestraße. Auf Höhe der Kreuzung Tribenstraße/Johannisstraße/Wiesestraße beabsichtige sie, nach links in die Johannisstraße abzubiegen. Gleichzeitig befand sich eine 76-jährige Herforderin auf dem Fußweg an der Tribenstraße und überquerte die Johannisstraße an der Ampelanlage in Richtung Wiesestraße. Da die dortige Fußgängerampel für sie zunächst Grünlicht anzeigte, ging sie bis zur Mittelinsel über die Straße. Dort angekommen hielt sie kurz an, da die Ampel zwischenzeitlich auf Rot umsprang. Sie setzte ihren Weg jedoch fort und trat von der Mittelinsel auf die Straße, um in die Wiesestraße zu gelangen. Zeitlich zeigte die Ampelanlage für die Autofahrerin Grünlicht an, sodass sie zum Abbiegen anfuhr. Als sie bemerkte, dass die Fußgängerin trotz Rotlicht auf die Straße trat, leitete die 27-Jährige ein Bremsmanöver ein, konnte ihr Fahrzeug jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. Die Fußgängerin kollidierte daraufhin mit dem Auto und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Dabei verletzte sie sich, sodass sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

