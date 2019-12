Polizei Münster

POL-MS: Streit an der Bushaltestelle - Unbekannter verletzt 25-Jährigen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter verletzte am frühen Sonntagmorgen (1.12., 05:13 Uhr) einen 25-jährigen Mann an einer Bushaltestelle am Berliner Platz. Der junge Mann wartet mit ein paar Freunden an der Bushaltestelle C2, als der Unbekannte zunächst einen seiner Freunde grundlos schubste. Im Anschluss schlug er dann seine Stirn gegen die Nase des 25-Jährigen und flüchtete.

Der Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß und hat blonde kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell