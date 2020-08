Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Rheinberger mit einem Fahrrad den Stadtpark aus Richtung Emil-Underberg-Freibad in Richtung der Straße "Am Park".

Bei einem dort aufgestellten Kunstwerk aus rostigem Eisen sah er einen unbekannten Mann auf einer Parkbank sitzen. Dieser hatte ein Handy in der rechten Hand und manipulierte durch die Hose an seinem Geschlechtsteil.

Der 43-jährige Rheinberger fuhr nach Hause und informierte die Polizei. Der Unbekannte konnte trotz einer Fahndunf nicht mehr angetroffen werden.

Beschreibung:

Helle Hautfarbe, dunkle, kurze Haare mit grauem Ansatz, trug einen Ohrring, eine Brille, ein schwarzes, weites T-Shirt und eine schwarze, lange Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

