Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit Flucht

Hamminkeln (ots)

Am 19.08.2020 gegen 14:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Rees mit einem PKW Cabrio die Halderner Straße in Richtung Haldern. In einer scharfen Kurve in Höhe der Straße Binnefeld kam ihr ein schwarzer Kleinwagen so nah entgegen, dass sich beide Aussenspiegel berührten und abrissen. Einer der abgerissenen Aussenspiegel traf die 42-Jährige im Gesicht, wodurch leichte Verletzungen entstanden. Die Fahrerin des entgegenkommenden, in Richtung Mehrhoog fahrenden PKW setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Beschreibung: graue, kurze Haare, Sonnenbrille. Hinweise zur flüchtigen Fahrerin/zum flüchtigen Fahrzeug werden erbeten unter der Tel.-Nr. 0281 107 1622, Polizei Wesel.

