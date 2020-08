Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Flucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch, den 19.08.2020, gegen 14:00 Uhr, wollte ein 11-jähriges Mädchen aus Dinslaken an der Bushaltestelle Am Neutor zu Fuß die Straße überqueren. Zuvor ist sie aus dem Bus ausgestiegen und hat vor diesem die Fahrbahn betreten. Dort stieß ein Radfahrer mit dem Kind zusammen, woraufhin dieses auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei am Kopf und am Arm leicht verletzte. Der Radfahrer setzte trotz des Zusammenstoßes seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einem braunen T-Shirt, südländisches Erscheinungsbild, war unterwegs mit einem schwarzen Hollandrad. Hinweise zum unfallflüchtigen Radfahrer werden erbeten unter der Rufnummer 02864 6220 bei der Polizei Dinslaken.

