Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - 69-Jährige überfallen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Voerde (ots)

Gestern Abend gegen 19.15 Uhr überfielen Unbekannte eine 69 Jahre alte Frau aus Voerde an der Alte-Hünxer-Straße / Hugo-Müller-Straße im Ortsteil Friedrichfeld.

Die Frau hatte ihren Wagen dort rechts in den dortigen Parktaschen abgestellt und war im Begriff, auszusteigen. Dabei hatte sie einen Rucksack um die rechte Schulter gehängt.

Plötzlich erhielt sie einen Schlag in den Nacken, woraufhin sie ins Innere des Autos fiel. Währenddessen zogen Unbekannte ihr den Rucksack weg und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Voerderin fuhr hiernach zu ihrer Wohnanschrift und verständigte die Polizei.

Noch während sie im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen war, meldete sich ein Zeuge, der ihren Rucksack an der Bülowstraße in Höhe der Bushaltestelle Poststraße gefunden hatte. Da der Rucksack die Personalpapiere der Dame enthielt, fuhr der Zeuge an die Wohnanschrift, um der Frau ihre Sachen zurückzubringen.

Die 69-Jährige stellte im Beisein der Polizisten fest, dass nichts entwendet worden war.

Die Voerderin blieb unverletzt. Eine Beschreibung konnte sie nicht abgeben, da sie von hinten angegriffen wurde.

Der 22-jährige Zeuge, der ihr den Rucksack gebracht hat, erhielt einen Finderlohn.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

