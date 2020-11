Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß- Vorrang missachtet

LöhneLöhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Donnerstagnachmittag (5.11.) zu einem Verkehrsunfall auf der Weihestraße. Eine 53-Jährige aus Löhne befuhr gegen 15.20 Uhr die Weihestraße stadtauswärts. Sie beabsichtigte mit ihrem silbernen Audi nach links in die Goethestraße einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Weihestraße ein 53-jähriger Radfahrer. Der Herforder war mit seinem schwarzen Rennrad in Richtung Löhner Straße unterwegs. Die Löhnerin übersah beim Abbiegen den von geradeaus kommenden Radfahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Herforder, der auch einen Fahrradhelm trug, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht im Bereich der Beine. Er wurde zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Die Schäden an dem Audi und dem Rennrad sind nur geringfügig.

