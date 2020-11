Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bremsmanöver missglückt- Moped fährt auf Opel auf

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstag (5.11.) wurde die Polizei zu einem Unfall in Hiddenhausen auf der Löhner Straße gerufen. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich der Bünder Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einer 60-jährigen Opel-Fahrerin aus Löhne. Die 60-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt gegen 16.15 Uhr die Löhner Straße aus Richtung Kirchlengern kommend in Richtung Enger. Etwa 50m hinter dem Kreuzungsbereich der Bünder Straße in Fahrtrichtung Enger musste sie verkehrsbedingt halten. Der 15-jährige aus Bünde nahm den Haltevorgang des vorrausfahrenden Opel noch wahr und versuchte abzubremsen. Nach eigenen Angaben rutschte er jedoch von der Bremse ab und fuhr auf den Opel hinten auf. Durch den Zusammenstoß stürzte er zu Boden. Seine leichten Verletzungen am rechten Bein konnte durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung am Unfallort behandelt werden. Die Mutter des 15-Jährigen wurde informiert und erschien an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

