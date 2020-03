Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich, ein Leichtverletzter, hoher Sachschaden

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz die Eppelheimer Straße und wollte geradeaus in die Schwetzinger Straße fahren. Zeitgleich wollte eine dem Mercedes entgegenkommende 19-jähriger Peugeotfahrerin links in die Ladenburger Straße abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei verletzt sich die Linksabbiegerin leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.Beide Fahrzeuge werden total beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

