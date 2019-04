Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (KB) Am Donnerstagnachmittag (11.04.) gegen 15.40 Uhr kam es auf der Gütersloher Straße in Höhe der Einmündung Sandforther Straße zu einem Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 18jähriger Motorradfahrer aus Halle fuhr auf der Landstraße (L 782) zwischen Steinhagen-Brockhagen und Halle-Bokel in Richtung Halle in Westfalen. Ein 27jähriger Gütersloher Audi-Fahrer fuhr auf der untergeordneten Sandforther Straße in Richtung der Landstraße und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Gütersloh abbiegen.

Hierbei übersah er offensichtlich den Motorradfahrer und es kam zu einer leichten Berührung zwischen Motorrad und Fahrzeugfront des Pkws. Hierdurch geriet das Motorrad des 18 Jährigen außer Kontrolle und das Motorrad überschlug sich. Der Motorradfahrer kam nach dem Sturz auf der Gegenfahrbahn der Gütersloher Straße zum Liegen.

Durch den Unfall wurde der 18 Jährige schwer verletzt. Er wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge wurde die Gütersloher Straße für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 7500 Euro.

