Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Lagerhalle - dritte Ergänzung

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Sonntag, den 17.03. kam es in Borgholzhausen an der Straße In der Lake zu dem Brand einer Lagerhalle. Nachdem der Brandort aus statischen Gründen zunächst nicht gefahrlos betreten werden konnte, haben Sachverständige und ein Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Mittwoch den Brandort hinsichtlich einer Brandursache untersucht.

Nach derzeitgem Erkenntnisstand, sind keine Hinweise auf eine Straftat gewonnen worden. Ein technischer Defekt als Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Eine genaue Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

Bei dem Brand ist ein Sachschaden in einer zweistelligen Millionenhöhe entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell