Am Dienstag ergossen sich einige Liter Bioschlamm auf die Bundesstraße bei Blaubeuren.

Gegen 7.30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Sattelzug in Richtung Schelklingen unterwegs. Als die Fußgängerampel bei Weiler auf Rot umschaltete, musste der Fahrer stark bremsen. Dadurch schwappte die Ladung über und ergoss sich auf einer Länge von rund 100 Metern auf die Straße. Der Lkw-Fahrer hatte das möglicherweise nicht bemerkt und fuhr weiter. Kurze Zeit später traf ihn eine Polizeistreife nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers in Allmendingen an. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Zu Gefährdungen des Verkehrs kam es nicht. Der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

