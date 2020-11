Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb hat es nicht schwer

Durch die offene Tür gelangte am Montag in Ulm ein Unbekannter zu seiner Beute.

Zwischen 15 und 17 Uhr ging eine Frau aus dem Logauweg in den Garten, um dort zu arbeiten. Solange ließ sie die Haustür offen stehen. Das nutzte ein Unbekannter aus. Während die Bewohnerin hinter dem Haus beschäftigt war, ging er in das Haus. Dort suchte er nach Brauchbarem und fand Geld, mit dem er flüchtete. Ein Zeuge konnte den Verdächtigen kurz nach 15.30 Uhr erkennen, als er aus dem Haus kam und in Richtung Fußweg ging. Die Polizei (0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den Täter. Die Polizei empfiehlt folgende Regeln für ein sicheres Zuhause:

- Halten Sie die Haustüre auch tagsüber geschlossen. - Schließen Sie Türen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Keller- und Nebeneingänge sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen in der Straße oder auf Grundstücken und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de.

