POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronnv

Autobahn 6: Verkehrsunfall nach gefährlichem Fahrmanöver - Zeugen gesucht!

Am Sonntagabend war ein BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug rücksichtslos auf der Autobahn 6 unterwegs und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 19.45 Uhr fuhr der 18-Jährige zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim in Richtung Mannheim. Hier überholte der Mann über die rechte Spur oder dem Standstreifen ein den Pkw einer 69-Jährige. Direkt danach scherte der Mann mit seinem Wagen vor der Frau nach links ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Durch den Aufprall riss das linke Vorderrad des BMW ab und prallte mit dem Wagen der Frau zusammen. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nun sucht die Polizei nach Personen die Angaben zu der gefährlichen Fahrweise des jungen Mannes machen können. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 071345130 zu melden.

Eppingen: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Ein Mann verunfallte am Samstagmittag mit seinem Fahrzeug in Eppingen nach einem medizinischen Notfall. Gegen 12 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger den Himmelreichweg. Hierbei trat bei dem Mann vermutlich ein gesundheitliches Problem auf, woraufhin er mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr im Anschluss circa 200 Meter durch ein angrenzendes Maisfeld, danach durch einen Zaun und einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug touchierte noch einen Baum und kam auf einer Schafwiese zum Stehen. Die eingetroffenen Rettungskräfte reanimierten den leblosen 35-Jährigen erfolglos. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verstarb der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache und nicht an den Verletzungen des Unfalls.

Jagsthausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am späten Samstagabend verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Unfall in Jagsthausen und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen 21.45 Uhr und 22.00 Uhr hörte ein Anwohner ein Quietschen und Rumpeln, woraufhin dieser auf die Straße blickte. Hier sah er ein helles Fahrzeug ohne Scheinwerferlicht davonfahren. Dieses Fahrzeug hatte zuvor einen in der Gartenstraße geparkten VW Golf touchiert. Hierdurch entstand ein Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite. Zeugen des Unfallgeschehens und Zeugen, die Angaben zu dem hellen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Rucksackdiebstahl - Zeugen gesucht!

Am Freitagvormittag entwendete ein Unbekannter einen Rucksack in Bad Friedrichshall-Jagstfeld und flüchtete mit einem dunkelgrauen Pkw. Gegen 11.00 Uhr stand der 12-jährige Besitzer des Rucksacks an der Bushaltestelle in der Marienstraße. Hier stellte der Junge seine Tasche ab und ging zu der nahegelegenen Brücke. Als er zurückkam, fehlte sein Rucksack. Zeugen beobachtete einen dunkelgrauen BMW mit HN-Kennzeichen der an der Haltestelle anhielt, dessen Beifahrer ausstieg und den Rucksack mitnahm. Daraufhin fuhr das Auto in Richtung Friedhofstraße davon. Weiter ist zu dem Auto bekannt, dass sich ein Aufkleber der italienischen Fahne am Heck befindet. Der Beifahrer war männlich, circa 25 Jahre, mit Bart und trug ein weinrotes T-Shirt. Zeugen, die Angaben zu dem BMW, dem Fahrer oder dem Beifahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Eberstadt: Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer prallte am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen ein Wohnhaus in Eberstadt. Gegen 4.15 Uhr kam der 32-Jährige mit seinem Seat vermutlich aufgrund Müdigkeit und dem Einfluss von Alkohol von der Fahrbahn ab. Daraufhin fuhr das Fahrzeug gegen ein Wohnhaus in der Heilbronner Straße. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Der Unfallfahrer musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgegeben.

Weinsberg: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter verursachte am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete gegen 15.30 Uhr wie ein dunkler Mercedes beim Rückwärtsfahren einen schwarzen VW Golf in der Straße "Am Autobahnkreuz" auf einem Parkplatz touchierte und im Anschluss davonfuhr. Der Unfallverursacher konnte im Laufe der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des schwarzen VW Golf. Dieser wird gebeten, sich bei Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Bad Friedrichshall: Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Am Samstagvormittag wurde in Bad Friedrichshall ein abgestelltes Kraftrad entwendet. Zwischen 06.15 Uhr und 14.00 Uhr parkte der Besitzer seine Yamaha auf einem Feld an der Landstraße zwischen Bad Friedrichshall und Jagstfeld. Als dieser am Nachmittag zu seinem Gefährt zurückkehrte, war es verschwunden. Der dazugehörige schwarze Motorradhelm und eine grüne Softshelljacke wurden ebenfalls entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Betrunkener Autofahrer unterwegs - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Sonntag war ein Betrunkener mit seinem Auto in Neckarsulm unterwegs und gefährdete vermutlich andere Verkehrsteilnehmer. Gegen 22.15 Uhr fuhr der 49-Jährige mit seinem VW Tiguan in Schlangenlinien in der Kanalstraße, Brückenstraße und Neckargartacher Straße. Zwischen Heilbronn und Heilbronn-Biberach versuchte der Mann trotz Gegenverkehr zu überholen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass der Mann massiv alkoholisiert war. Der 49-Jährige musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und im Anschluss seinen Führerschein abgegeben. Nun sucht die Polizei nach anderen Verkehrsteilnehmern, die zu dieser Zeit durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld-Auenstein: Mit knapp 2,3 Promille unterwegs

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Montag mit knapp 2,3 Promille in Ilsfeld-Auenstein unterwegs. Gegen 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 34-Jährigen mit seinem VW Polo in der Hauptstraße. Hierbei kam der Verdacht einer Beeinflussung von Alkohol auf. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung. Im Anschluss musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde durch die Polizeibeamten einbehalten.

Heilbronn: Gaffer filmt und fotografiert Verkehrsunfall anstatt zu helfen

Nach einem Verkehrsunfall in Heilbronn, bei dem eine abbiegende 57-jährige Chevrolet-Fahrerin einen 71-jährigen Fußgänger anfuhr, hielt ein Passant die Situation per Foto und Film fest. Gegen 17 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung der Charlottenstraße und der Beethovenstraße. Ein 39-jähriger Unbeteiligter fertigte die Aufzeichnungen von der Unfallstelle und dem verletzten Mann, anstelle zu helfen. Gegen den "Gaffer" wurde ein Strafverfahren eröffnet und das Smartphone als Beweismittel beschlagnahmt. Im Anschluss flüchtete der Mann ohne seine Ausweispapiere von der Örtlichkeit. Der verletzte 71-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Heilbronn: Betrunkener Unfallverursacher geflüchtet

Ein Betrunkener touchierte in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto einen geparkten Pkw in Heilbronn und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 3 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem BMW die Luisenstraße in Richtung Bergstraße. Dabei streifte er mit seinem Wagen einen am Straßenrand abgestellten Opel Astra. Im Anschluss fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der junge Mann wurde daraufhin mit seinem Fahrzeug durch die Polizei angetroffen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der 24-jährige Fahrer in der Sontheimer Straße kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 2 Promille unterwegs war. Daraufhin ging es für den BMW-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Zaberfeld: Person bei Unfall verletzt

Ein wegrollender Lieferwagen verletzte am Samstagmittag einen 27-Jährigen in Zaberfeld. Der Mann sicherte gegen 12.15 Uhr vermutlich seinen Lieferwagen an einer leicht abschüssigen Straße nicht gegen das Wegrollen, woraufhin sich der VW Transporter sich im Himbeerweg rückwärts in Bewegung setzte. Hierbei prallte das Fahrzeuge gegen den 27-jährigen Fahrer. Dadurch wurde der Lieferant zwischen seinen Transporter und einem geparkten Fiat Qubo eingeklemmt. Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Brackenheim: Arbeitsmaschine ausgebrannt

In der Nacht auf Sonntag geriet in Brackenheim eine Strohballenpresse während des Betriebs in Brand. Gegen 0 Uhr entzündete sich im Bereich des Gewanns "Stoppelfeld" vermutlich ein gepresster Strohballen durch einen Funkenschlag. Infolgedessen brannte die Arbeitsmaschine annähernd komplett aus. Ein Übergreifen auf die Zugmaschine konnte verhindert werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

