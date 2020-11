Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Täter beim Fluchtversuch aufgehalten

HerfordHerford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Herforder Innenstadt bemerkte am Freitag (8.11.), gegen 18.25 Uhr, einen Mann beim Versuch, eine Jacke zu stehlen. Sie informierte umgehend einen Ladendetektiv und die Polizei. Der Ladendetektiv hinderte den Beschuldigten daran, das Geschäft zu verlassen. Dieser wehrte sich jedoch und schubste den Ladendetektiv, der sich dabei verletzte. Der Beschuldigte versuchte seine Flucht fortzusetzen. Dies gelang dem 19-jährigen Mann aus Hiddenhausen jedoch nicht, da er durch die sodann eingetroffenen Polizeibeamten festgehalten wurde. Der 19-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, konnte nach Beendigung der der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

