Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1582) Mann im Rotlichtviertel ausgeraubt

Nürnberg (ots)

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Mann (29) wurde am Freitag (08.11.2019) in den frühen Morgenstunden in der Nürnberger Innenstadt von einem Unbekannten ausgeraubt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Der 29-Jährige lernte seinen Angaben zufolge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Männer in einer Diskothek in der Engelhardsgasse kennen. Im weiteren Verlauf der Nacht zogen sie gemeinsam weiter in eine Cocktail-Bar in der Engelhardsgasse. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr machten sie sich auf den Weg zu einer weiteren Bar. Im Bereich zwischen Frauentormauer und Ottostraße packte einer der Männer den 29-Jährigen gewaltsam, durchsuchte seine Kleidung und raubte ihm dabei die Geldbörse und den Pass. Anschließend flüchtete der Täter.

Beschreibung:

Etwa 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige bis dicke Statur, bekleidet mit einem grauen Pullover.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der drei Begleiter des Opfers geben können, oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell