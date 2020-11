Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorsätzliche Körperverletzung - Betrunkener greift behandelnden Arzt an

BündeBünde (ots)

(jd) Gestern (8.11.) Morgen wurde ein stark alkoholisierter Mann gegen 6.40 Uhr in ein Bünder Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des hohen Alkoholwertes, der im Blut des 35-Jährigen festgestellt wurde, sollte er zwecks intensivmedizinischer Betreuung in eine Herforder Klinik verlegt werden. Jedoch widersetze sich der Mann dieser Maßnahme und griff seinen behandelnden Arzt an und würgte diesen. Der 63-jährige Mediziner und eine 53-jährige Krankenschwester alarmierten umgehend die Polizei. Nachdem diese eingetroffen war, beleidigte der der 35-Jährige sie zunächst. Sein Verhalten wurde zunehmend aggressiver und er begann, nach den Beamten zu schlagen, bespuckte sie und trat mehrfach in ihre Richtung. Den Polizisten gelang es, den Mann zu überwältigen. Für den Transport nach Herford zur intensivmedizinischen Behandlung wurde er in Gewahrsam genommen und die Beamten begleiteten den Rettungswagen nach Herford.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell