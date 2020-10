Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bei Handy- und Gurtkontrolle mehrere Verstöße festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.10.20 zwischen 13:15 und 14:30 Uhr führte die Polizei Bad Kreuznach eine Kontrollstelle am Mitfahrerparkplatz neben der B41 an der Anschlussstelle Bretzenheim durch. Schwerpunkt der Kontrolle waren Handy- und Gurtverstöße. Insgesamt konnten durch die Beamt*innen sechs Handy- und sechs Gurtverstöße festgestellt werden. Die Fahrzeugführer*innen welche ein Handy benutzten erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg.

