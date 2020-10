POL-PDKH: Betrügerische Anrufe

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach gehen seit dem Morgen des 06.10.20 zahlreiche Anzeigen von Opfern ein, welche Anrufe von vermeintlichen Betrügern erhalten haben. Die bislang unbekannten Täter geben sich, wie bereits vom Phänomen "Falscher Polizeibeamter" bekannt, als Polizeibeamte aus. Den Opfern wird mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit der Vollstreckung eines Haftbefehls offenstehende Gelder bezahlt werden müssten. Für konkretere Informationen müsse man Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufnehmen. Hierfür wird den Opfern eine Rufnummer mitgeteilt. Bei Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Staatsanwalt teilt dieser mit, dass man die fälligen Gelder an ein Konto im Ausland überweisen müsse. Seien Sie wachsam. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird Sie am Telefon zu solchen Geldüberweisungen unter Herausgabe der Kontodaten auffordern! Es handelt sich bei den Anrufern und Kontaktpersonen um keine Amtsträger von öffentlichen Behörden. Beenden Sie das Gespräch sofort, überweisen Sie keine Gelder oder übergeben diese oder Wertsachen an fremde Personen. Kontaktieren Sie die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

