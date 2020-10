Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Junge Dame bespuckt Polizeibeamten in den Diensträumen der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Ringstraße (ots)

Am 01.10.2020 gegen 22:45 Uhr kam es in den Diensträumen der PI Bad Kreuznach zu einer Spuckattacke durch eine vermeintlich 15-Jährige. Die junge Frau war zuvor mit 2,41 Promille stark alkoholisiert in Bad Kreuznach durch die Polizeibeamten aufgegriffen worden. In den Diensträumen der PI Bad Kreuznach spuckte sie dann einem 23 Jahre alten Beamten der hiesigen Dienststelle ins Gesicht. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Neben dem Einleiten eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung, sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ergaben sich auch Verdachtsmomente, dass die Dame deutlich älter als die zunächst angenommenen 15 Jahre ist. Weiterhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell