Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Warnung - Serie von betrügerischen Anrufen dauert an.

Bad Kreuznach (ots)

Die Serie von betrügerischen Anrufen in Bad Kreuznach, auf welche gestern in einer Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/4726745) hingewiesen wurde, dauert an. Es gehen nach wie vor eine Vielzahl von Mitteilungen bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ein, in welchen vor allem ältere Menschen von betrügerischen Anrufen von "Falschen Polizeibeamten" berichten. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: Beenden Sie das Gespräch sofort, überweisen Sie keine Gelder oder übergeben diese oder Wertsachen an fremde Personen. Kontaktieren Sie die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

