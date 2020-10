Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen gesucht Versuchter Einbruchsversuch in Aussiedlerhof

Bad Kreuznach (ots)

Bereits am Freitag, den 02.10.2020 kam es gegen 03.30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsversuch auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Frei-Laubersheim. Ein Bewohner des Hofes, welcher von der B 420 aus zu erreichen ist, meldete, dass jemand versucht hätte, bei ihm einzubrechen. Als der Mitteiler Geräusche gehört hatte, machte er das Licht an und schaute nach. Personen konnte er nicht mehr wahrnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der bislang unbekannte Täter das Küchenfenster eingeschlagen, konnte dann aber unerkannt flüchten. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der B 420 Höhe Frei-Laubersheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



