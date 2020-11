Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt gegen Auto - Alkoholisierter Beteiligter in Gewahrsam genommen

BündeBünde (ots)

(jd) Am Montag (9.11.) ereignete sich um 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße. Ein 59-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Opel in Richtung Ennigloh, als er auf dem Gehweg in gleicher Richtung einen Radfahrer bemerkte, der sich nur mühsam auf seinem Rad halten konnte. Als der Bünder an dem Radfahrer vorbeifahren wollte, fiel dieser unvermittelt um und stürzte mit seinem Rad gegen den parallel langsam fahrenden Pkw. Dabei zog sich der 40-jährige Radfahrer leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort zeigte sich der Mann aggressiv und wurde handgreiflich. Nachdem die ambulante Behandlung abgeschlossen war, wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen. Am Pkw des Bünders entstand ein Schaden von knapp 550 Euro.

