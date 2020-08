Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach "Drive-By" - Unbekannte überfallen Autofahrer "im Vorbeifahren"

45327 E.-Katernberg: Das Raubkommissariat sucht Zeugen eines gewalttätigen Raubüberfalls, der sich Sonntagmorgen (2. August) gegen 3:20 Uhr ereignet haben soll. Der Beraubte (57) schilderte den Beamten, dass er sich an der Bahnhaltestelle "Abzweig Katernberg" befand, als ein Motorrad neben seinem VW Touran gehalten hätte. Auf dem Motorrad, mutmaßlich eine Cross-Maschine, befanden sich zwei bislang unbekannte Männer. Sie waren beide mit einem Helm und Handschuhen bekleidet. Einer der Unbekannten trug eine schwarze Jacke, der Komplize eine Lederjacke. Kurz darauf stieg der Sozius ab, lief zur Fahrertür und klopfte an die Fensterscheibe. Der Essener ging davon aus, dass er eine Frage haben könnte und öffnete die Fahrertür. In gebrochenem Deutsch, mit osteuropäischem Akzent, verlangte der Sozius aber Geld. Um seiner Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, schlug er plötzlich mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Touran. Die Schläge trafen auch den Essener, wodurch er verletzt wurde, glücklicherweise aber nicht schwer. Er händigte dem Sozius Bargeld aus. Als plötzlich ein beigefarbenes Auto um die Ecke fuhr, flüchteten die Räuber augenblicklich. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wem ist die Cross-Maschine in Katernberg aufgefallen und kann sachdienliche Angaben machen? Zudem sucht die Polizei die/den Fahrer/-in des beigefarbenen Fahrzeugs. Hinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

