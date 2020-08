Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Wasserwerker meldet sich vorher an

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Gestern Mittag (3. August) hat ein unbekannter Trickbetrüger bei einer Seniorin in der Gemarkenstraße hochwertigen Schmuck erbeutet.

Der Unbekannte klingelte zwischen 12 und 13 Uhr bei der Seniorin und kündigte an, er müsse Probleme an den Wasserleitungen beheben. Weil er sich am Morgen bereits angemeldet hatte, ließ die arglose Dame ihn herein.

Auf Anweisung des Trickbetrügers drehte sie die Dusche an und hielt sich weiter im Badezimmer auf, während dieser durch die Wohnung lief. Erst als der Unbekannte wieder gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck abhandengekommen war.

Der Täter soll circa 45 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig sein. Er wird als südländisch beschrieben und trug ein kariertes Hemd.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

