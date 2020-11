Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Autos beschädigt

SpelleSpelle (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Am Sportplatz, in der Olympiastraße sowie in der Maria-Aerdken-Straße mehrere dort abgestellte PKW beschädigt. Die Autos wurden dabei mit violetter Farbe angesprüht. In gleicher Nacht ist es in der Straße Am Westermoor sowie in der Kurt-Hasse-Straße zu weiteren Taten gekommen. Hier brachten die Täter einen roten Schriftzug an einem Zaun und einer Hauswand an. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

