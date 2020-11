Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - PKW in Brand

EmsbürenEmsbüren (ots)

Am Sonntagnachmittag geriet auf der A31 während der Fahrt ein PKW in Brand. Die 58-jährige Autofahrerin war gegen 14.55 Uhr in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als der Motor ihres PKW zu brennen begann. Die Feuerwehr aus Emsbüren war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn voll gesperrt. Der zerstörte PKW wurde abgeschleppt.

