Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw ausgeschlachtet

Balve (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag sind auf einem Firmengelände an der Straße Altes Feld Unbekannte in einen abgemeldeten VW Corrado eingedrungen. Sie demontierten beide Vordersitze, Rückbank und Frontscheinwerfer. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0.

