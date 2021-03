Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Brand auf Balkon

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchheim am Neckar und Besigheim rückten am Dienstag gegen 23.30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften in die Hofener Straße in Krichheim am Neckar aus. Auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Da die Nachbarschaft bereits tatkräftig mit Feuerlöschern gegen den Brand vorgegangen war, führten die Einsatzkräfte lediglich noch Nachlöscharbeiten durch. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine 24 Jahre alte Frau ein Kirschsteinkissen in einer Mikrowelle erwärmt. Als dieses im Gerät zu qualmen begann, stellte sie die Mikrowelle auf ein hölzernes Möbelstück auf dem Balkon. Kurz darauf stand der Balkon in Flammen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell