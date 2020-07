Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerinnen stürzen am Bordstein

Paderborn/Hövelhof (ots)

(mb) Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag an Bordsteinen gestürzt und haben teils schwere Verletzungen erlitten.

In Hövelhof fuhr eine 49-jährige Radfahrerin um 13.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Bielefelder Straße ortseinwärts. Kurz nach der Einmündung Gehastraße fuhr die Frau links an einem Fußgänger vorbei. Sie geriet an die Bordsteinkante und stürzte. Die leicht verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Eine ebenfalls 49-jährige Elektroradfahrerin fuhr gegen 15.10 Uhr auf der Hermann-Löns-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus in Richtung Bielefelder Straße. Kurz vor der Einmündung Bielefelder Straße fuhr die Radlerin über den abgesenkten Bordstein vor einer Grundstückszufahrt auf den Gehweg. Am Bordstein stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

