POL-PB: Alkoholisierte Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Delbrück, Lippeweg (ots)

(uk) Leichte Verletzungen im Gesicht erlitt ein E-Bikefahrer am Freitagabend bei einem Alleinunfall in Bentfeld. Der 53-jährige, der seinen Kopf nicht mit einem Helm geschützt hatte, war, nach den Ermittlungen der Polizei, gegen 22.45 Uhr auf dem Lippeweg aus Richtung Ostpreußenstraße kommend unterwegs. Während der Fahrt hatte er nach eigenen Angaben auf den Tacho geschaut und war dabei gegen eine Bordsteinkante geraten. Er hatte die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war zu Boden gestürzt. Bewohner eines nahe gelegenen Wohnhauses hatten sich um den Verletzten gekümmert und einen Rettungswagen gerufen, der den Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht hatte. Bei den anschließenden Ermittlungen am Unfallort und im Krankenhaus ergab sich der Verdacht, dass der Verletzte alkoholisiert Rad gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

