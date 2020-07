Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle und fährt anschließend vor einen Baum

Paderborn, Benhauser Straße (ots)

(uk) Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Freitagabend in der Paderborner Innenstadt einer Polizeikontrolle entzogen. Bei der anschließenden Flucht kam er von der Straße und prallte gegen einen Baum. Er wurde dabei schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei gerufen, nachdem sie einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer auf einem Parkplatz an der Arndtstraße gesehen hatte. Die Frau berichtete der Einsatzleitstelle, dass der Mann torkelnd zu seinem Fahrzeug gegangen war. Gerade als der sich in seinen Mercedes gesetzt hatte, rutschte er wieder vom Sitz herunter und saß neben dem Auto. Der zweite Versuch sich ins Auto zu setzen klappte besser und der Autofahrer konnte seinen PKW starten und anfahren. In diesem Moment traf eine alarmierte Radstreife der Paderborner Polizei an dem Fahrzeug ein. Der Beamte forderte den Autofahrer auf anzuhalten. Dies wurde von diesem jedoch ignoriert. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen fuhr der Verdächtige vom Parkplatz auf die Arndtstraße und bog von dort bei Rotlicht zeigender Ampel nach rechts auf den Berliner Ring ab. Die Besatzung eines hinzugerufenen Streifenwagens konnte dann sehen, wie der Autofahrer stark beschleunigte und ebenfalls bei Rot nach rechts auf die Benhauser Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Im weiteren Verlauf beschleunigte der verdächtige Autofahrer deutlich und passierte auch die Kreuzung an der Steubenstraße bei Rotlicht. Um weitere Gefährdungen für Dritte und den Autofahrer selbst zu verhindern, brachen die Beamten die Verfolgung ab, fuhren aber in gleicher Richtung wie der Flüchtende weiter. Augenblicke später entdeckten sie das Auto, das wenige hundert Meter vor dem George-Marshall-Ring in einem Gebüsch links der Fahrbahn stand. Der PKW war in einer leichten Rechtskurve frontal gegen einen Baum gefahren. Der 33-jährige Fahrzeugführer wurde aus dem völlig zerstörten PKW geholt und durch eine zufällig vorbeikommende Rettungssanitäterin erstversorgt. Anschließend wurde er durch einen herbeigerufenen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers festgestellt und zudem Hinweise auf Drogenmissbrauch gefunden hatten, wurden ihm im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das Auto wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Benhauser Straße im Unfallbereich komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell