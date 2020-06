Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Nach Verfolgungsfahrt: Polizei stellt Fahrer mit getuntem Roller

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (27. Juni 2020) hat die Polizei einen Mann gestellt, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte und mit seinem "frisierten" Roller geflüchtet war. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Gegen 22:45 Uhr hörten Streifenbeamte an der Friedrichstraße die ungewöhnlich lauten Auspuffgeräusche des Rollers und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der Rollerfahrer fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hülser Straße bis zur Blumentalstraße. Dort bemerkte der 29-Jährige den Streifenwagen und flüchtete über das Tankstellengelände in die Blumentalstraße und über eine rote Ampel in die Inrather Straße. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Der Mann blieb trotz mehrerer Anhaltesignale der Beamten nicht stehen. Auf der Girmesgath fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und zwang einen BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung. Als er mitten über den Moritzplatz raste und die Beamten diesen umfahren mussten, verloren sie ihn schließlich aus den Augen.

Zwischenzeitlich konnten die Beamten den Wohnort des Fahrers ermitteln und ihn dort antreffen. Es stellte sicher heraus, dass der 29-Jährige keinen Führerschein hat. Er wurde für eine Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Sein Roller wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (301)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell