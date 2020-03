Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Garagenbrand mit PKW fordert Feuerwehr

Lügde-Rischenau (ots)

Samstag, 14.03.2020, 11:42 Uhr, Am Südhang. Ein Garagenbrand beschäftigte am Samstag den 14.03.2020 die Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Garage mit einem PKW in der Straße "Am Südhang" ein Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte mit 2 C-Rohren und 2 Atemschutztrupps konnte ein Ausbreiten verhindert werden. Rasch war das Feuer unter Kontrolle. Um alle Glutnester im Dachbereich abzulöschen, wurde über die Drehleiter ein weiterer Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Der Bereich um die Brandstelle wurde mittels Wärmebildkamera umfassend kontrolliert um weitere Glutnester ausfindig zu machen. Nachdem keine Glutnester ausfindig gemacht wurden, konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Insgesamt wurden 8 Atemschutzgeräteträger während des Einsatzes eingesetzt. Neben der Feuerwehr war die Polizei an der Einsatzstelle tätig.

