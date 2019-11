Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Festnahme nach Angriff auf Frau

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2019, gegen 23 Uhr, kam es im Bereich der Gartenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner getrennt lebenden Ehefrau. Hierbei soll der Mann die Frau zunächst körperlich angegriffen und an den Haaren gezogen haben. Im Anschluss soll er ein Messer gezückt und versucht haben auf seine Frau loszugehen. Dies konnte jedoch durch das beherzte Eingreifen einer Zeugin verhindert werden, so dass es zu keinen weiteren Verletzungen kam. Durch die Polizei konnte der 37 Jährige vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde am Donnerstag durch das Amtsgericht Bad Säckingen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und möglicher Fluchtgefahr erlassen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten.

