POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Mehrere Reifen wurden auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Bahnhofstraße in Lauda-Königshofen von bislang unbekannten Tätern zerstochen. Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurden an drei Pkw mehrere Reifen beschädigt. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 81-0, zu melden.

Lauda-Königshofen: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und knapp 6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich im Lauda-Königshofener Stadtteil Gerlachsheim ereignete. Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin wollte, nachdem ihr die dortige Ampel grünes Licht zeigte, von der Landstraße 511 in die Bundesstraße 290 einbiegen. Sie erkannte jedoch, dass sich dem dortigen Einmündungsbereich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht näherte. Daraufhin stoppte sie ihr Fahrzeug, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Ein nachfolgender 26-jähriger Peugeot-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die 48-Jährige auf. Hierdurch zog sich die BMW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

