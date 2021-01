Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, eine Straßenlaterne in der Burgstraße in Walldürn beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der vermeintliche Täter war vermutlich mit seinem Auto beim Ausparken gegen eine Straßenlaterne vor dem dortigen Kindergarten gefahren. Die Laterne wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen und brach in zwei Teile. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Polizei Buchen bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell